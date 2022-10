Intervenuto in conferenza stampa ( QUI l'integrale) il tecnico dellaMassimilianoalla vigilia della gara contro l'Empoli ha parlato del centrocampo. Queste le sue parole:"L'assetto? Devo valutare. McKennie viene da 11 partite, una dietro l'altra. Tanto corre e va bene. Cuadrado viene da più partite e devo valutare se continuare con McKennie, Rabiot, Locatelli o Paredes. O togliere uno dei tre, spostarli... Dipende un po'. Abbiamo domani, poi martedì altra partita importante. Ma domani è difficile, l'Empoli è una squadra veloce, tecnica, t'impegna fisicamente. Per battere l'Empoli bisogna mettersi al loro pari. E' una prerogativa da non sbagliare più. Alla lunga vengono fuori i valori. Se pensiamo di battere l'Empoli con semplicità, ci ribatte nel muso".