Come racconta il Corriere dello Sport, ci sono manovre sostanziose a centrocampo. Pogba assicurerà inserimenti, strappi in profondità, fisicità e sarà un’altra freccia all’arco di Max. Così come gli altri centrocampisti con licenza di offendere, ovvero Locatelli (se potrà disimpegnarsi con maggiore continuità da mezzala, il ruolo a lui più congeniale), McKennie (che Allegri vede come incursore di supporto alla manovra e che, secondo il tecnico, ha nelle corde una decina di gol), Zakaria e Rabiot, che hanno come principale caratteristica la fisicità ma che hanno fatto intravedere cose interessanti in fase offensiva.