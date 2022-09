Come racconta Tuttosport, occhi super: in nazionale non è arrivato il gol tanto atteso, che Vlahovic non trova dal 31 agosto, ma le sensazioni che l’attaccante fosse più a suo agio con indosso la maglia della Nazionale è sembrata evidente. Più coinvolto nella manovra, più al centro dell’azione, pur senza spedire il pallone in rete: Allegri e in generale i tifosi della Juventus stasera si aspettano un altro passo in avanti nella prestazione e nella convinzione di DV9.