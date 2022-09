sono le prossime tre gare da cui è attesa la. Sulla carta tre gare alla portata della squadra di Massimiliano. L'obiettivo come riferisce il Corriere dello Sport è uno solo: quello di portare a casa il massimo punteggio.a disposizione e nove punti sono quelli che chiede Allegri. La Juve è reduce dal pareggio contro la, e dalla sconfitta contro il Paris Saint Germain in Champions.capolista dista quattro punti mentreinseguono a due punti di distanza dalla Juventus ma si affronteranno in uno scontro diretto a breve. La Juve non deve perdere il passo per continuare a crederci. Il campionato è iniziato da poco ma sembra essere già ad uno snodo chiave. Massimiliano Allegri suona la carica, un solo obiettivo: quello di non perdere punti in gare alla portata. Si parte da questa settimana, da Salernitana e Monza con in mezzo in Benfica.