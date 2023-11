Il grande dubbio della vigilia è: il regista ieri si è allenato nonostante la frattura alla costola ma Allegri deciderà solo oggi se utilizzarlo dal primo minuto o no. L’alternativa è Miretti in regia: l’azzurrino al momento è favorito su Loca, ma tutto dipenderà dal provino di questa mattina. In attacco invece Vlahovic è in netto vantaggio su Kean per affiancare Chiesa: «Dusan tornerà a fare gol importanti da qui a fine stagione perché è un giocatore di grande valore», lo ha lodato il tecnico. Ne scrive Gazzetta.