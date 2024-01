Alle 18 la Juventus affronterà la Salernitana, dopo la vittoria per 6-1 proprio contro la squadra di Filippo Inzaghi in Coppa Italia. Qualche cambiamento ci sarà rispetto a quella partita. Prima di tutto per le assenze di Cambiaso e Chiesa, fuori dai convocati. Non ci sarà neanche Manuel Locatelli, squalificato. Al suo posto è pronto Nicolussi Caviglia. In difesa, confermato il terzetto Gatti-Bremer-Rugani. I dubbi principali per Allegri riguardavano il centrocampo e gli esterni, in particolare la fascia destra che sarà occupata da Weah, con Mckennie quindi in mezzo al campo e Miretti in panchina, pronto a subentrare nel secondo tempo. La coppia d'attacco sarà composta da Vlahovic e Yildiz, titolare per la terza volta consecutiva in Serie A.