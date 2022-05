Per la prima volta da quando è alla Juventus, Massimiliano Allegri ha chiuso la stagione senza titoli. Per ritornare subito protagonista il tecnico livornese ha chiesto rinforzi in ogni reparto. In attacco, dopo la partenza di Paulo Dybala, la dirigenza sta studiando nuove alternative e il favorito numero uno sembra essere il mancino della Roma Nicolò Zaniolo. Secondo gli esperti un approdo in bianconero del numero 22 giallorosso in questa sessione di calciomercato si gioca a 1,45. La Juventus, riporta Agipronews, dovrà stare attenta ad un’altra big italiana interessata all’azzurro, il Milan, ma un’esperienza dell’azzurro in rossonero vale 11 volte la posta, stessa quota del Tottenham, molto attenta al mercato italiano dall’arrivo come direttore sportivo di Fabio Paratici. Più staccati il Newcastle a 18 e il Manchester United a 22, alla pari con Real Madrid e Inter, che potrebbe riaccogliere in rosa il giocatore dopo averlo ceduto nella trattativa per arrivare a Nainggolan.