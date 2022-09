Come racconta il Corriere dello Sport, se il momento è già delicato, una rosa comunque ridotta ai minimi termini non può che convincere Maxad affidarsi a quelle certezze ritenute più solide, sia per quel che riguarda gli interpreti che il sistema di gioco. Così anche prima del Benfica sono andate in scena prove di, per quanto qualche dubbio da sciogliere solo in giornata ci sia ancora.È questo il sistema che ha trasmesso maggiore solidità ad Allegri nelle ultime uscite, quello con cui ha quasi sfiorato il pareggio in rimonta la scorsa settimana contro il Paris Saint Germain, quello con cui ha quasi ribaltato di pura foga la Salernitana domenica sera.