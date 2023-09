Dopo una serie di cinque partite consecutive con la stessa coppia d'attacco, Massimilianosembra pronto a fare una mossa inaspettata. L'allenatore potrebbe concedere un turno di riposo a Dusan, dando così l'opportunità ad Arekdi affiancare Federiconella prossima partita. Allegri aveva anticipato questa possibilità in conferenza stampa, sottolineando la necessità di valutare attentamente la condizione di entrambi i giocatori, specialmente considerando l'importante sfida successiva contro l'Atalanta: "Dusan e Fede vanno valutati, hanno giocato due partite importanti e uno dei due può partire dalla panchina, anche perché poi domenica dobbiamo andare a Bergamo."Le prove effettuate nella preparazione della partita sembrano confermare l'ipotesi della panchina per il serbo, con Moiseche si è allenato nonostante un piccolo problema alla tibia, ma probabilmente non è al massimo della forma. Chiesa, autore di una prestazione straordinaria a Reggio Emilia con la sua quarta rete stagionale, sembra destinato a mantenere il suo posto in campo. Nel frattempo, Milik, che è al suo debutto dal primo minuto in questa stagione 2022-2023, cerca di aprire il suo tabellino dei gol.