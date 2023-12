Massimiliano Allegri ha scelto la formazione che affronterà il Genoa questa sera alle 20:45. L'unico dubbio riguardava Adrien Rabiot visto che si era allenato solo parzialmente in settimana per il pestone subito contro il Napoli. Il centrocampista francese però ci sarà, a meno di sorprese prenderà posto in mezzo al campo insieme a Locatelli e Mckennie. Weah è tornato tra i convocati ma a destra giocherà ancora Cambiaso. In attacco, fiducia ancora alla coppia Vlahovic-Chiesa. In generale quindi, la Juve che affronterà il Genoa dovrebbe essere la stessa dell'ultima partita, nessun cambiamento per il tecnico livornese, che vuole dare continuità a questi giocatori.