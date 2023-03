Come racconta Gazzetta, nell’allenamento di ieri Allegri ha provato unconaccanto aalle spalle di Vlahovic. Uno schieramento insolito che consente però di sopperire alle assenze davanti (Kean è squalificato per due turni) e di tenere Cuadrado (a destra dovrebbe giocare De Sciglio) in panchina, da utilizzare a gara in corso. Questa mattina Allegri farà l’ultimo test prima di sciogliere le riserve, ma salvo sorprese si va verso una nuova bocciatura per Paredes: Max gli aveva dato fiducia con lo Spezia ma il campione del Mondo (il cui riscatto dal Psg in estate diventa sempre più improbabile) ha sprecato la sua occasione. Perciò potrebbe preferirgli un giovane.