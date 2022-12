Come racconta Gazzetta, la Juventus da gennaio ripartirà davvero. Il motivo? Massimilianoè pronto a una rivoluzione tattica. Nata per esaltare il potenziale offensivo portato dagli acquisti di Di Maria e Pogba, insieme al recupero di Chiesa, la squadra ha dovuto rimodellarsi in corsa a causa della raffica di infortuni in cui è incappata. Ma ora può liberare tutto il peso offensivo. La Juve reale, quella nata nel segno del 4-3-3 e che può cambiare presto faccia.