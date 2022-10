Vincere per continuare a sperare. E continuare a sperare vuol dire solo vincere. E' come una formula matematica, neanche di quelle più complicate, ed è la storia dellain questa. Domani sera affronta ilnel cuore rosso del Da Luz: ai lusitani basterebbe un pari per chiudere a chiave la qualificazione agli ottavi, vivono tutt'altra storia e tutt'altra euforia, dettata anche dallesenza conoscere il significato di sconfitta.La parola d'ordine per la Juve resta '', anche in conferenza così come nell'allenamento di rifinitura i sorrisi abbondavano e la sensazione è che il gruppo si sia davvero compattato, che possa credere a una rimonta importante in campionato e allo stesso modo potrebbe reggere anche- quasi certo - didalla Champions League. Allegri l'ha messa così: se dovesse vincere, la Juve, sarebbe un'iniezione di fiducia importante, forse decisiva; dovesse perdere, non andrà perso il focus sul percorso. A prescindere, dopo la conferenza pre Empoli, Max è tornato a parlare anche di: risultato minimo. Così com'era il quarto posto nella passata stagione, così come lo sarà quest'anno.Già, ma qualesarà al, a quale squadra Allegri affiderà il compito di 'provarci'? Lesono tante, anche perché le alternative sono invece pochissime. Fuori Pogba e Chiesa, fuori Di Maria e Paredes, fuori pure Bremer e infine De Sciglio. Sono cinque titolari in quella "Juventus virtuale" troppe volte menzionata dal proprio allenatore. Per questo tocca coprirsi un po' di più nella bolgia del Da Luz, per questo piovono conferme e si smarriscono i (pochi) dubbi della vigilia.giocherà: era in ballottaggio con Rugani.giocherà: Kean l'insidiava. Tutto il resto sarà di Szczesny, Danilo e Bonucci (più Alex); ancora Cuadrado e Kostic sugli esterni, ancora Locatelli in regia con McKennie e Rabiot ai suoi lati. Davanti c'è Vlahovic, sogna una grande notte. Milik potrà dargli una mano.