Entusiasmo, aria di festa e speranza. La voglia di tornare alla vittoria, che sembrava ancora più vicina. Si respirava questo in estate dopo l’ufficializzazione da parte delladegli acquisti di. La realtà, però, è che in questo difficile inizio di stagione Allegri ha dovuto fare a meno dei pezzi pregiati del mercato: l’infortunio al menisco negli USA per Pogba e una gestione quantomeno rivedibile, un problema all’adduttore che si ripresenta per Di Maria.. Secondo la Gazzetta dello Sport: “I nuovi moschettieri di Massimiliano Allegri vengono da campionati differenti ma hanno già dimostrato di essere da Juventus. Filip, Areke Leandrosono la faccia buona della Signora, regali estivi meno glamour di Angel Di Maria e Paul Pogba ma non meno preziosi, se non altro perché al momento sono sani, al contrario delle due stelle a parametro zero, entrambi indisponibili”.. Ha fiducia nelle loro qualità e ha bisogno delle loro caratteristiche in campo, lo dimostra la titolarità nella sfida di Champions League contro il Paris Saint-Germain. Paredes è stato già messo al centro del gioco bianconero, Kostic è prezioso nell’innescare le punte, Milik ha già fatto vedere di sentire la porta e avere fiuto per il gol.