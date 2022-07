Massimilianoha le idee piuttosto chiare riguardo l'impiego di Paul. Basta, quindi, agli equivoci tattici che ne hanno condizionato le prestazioni a Manchester. A fare un punto sulla situazione, è la Gazzetta dello Sport: "Tutto dipende dall’architettura complessiva della squadra. Se, come sembra, si andrà verso il 4-3-3, Pogba potrà essere usato da ariete come interno, come ha fatto proprio nella Juventus da giovane, un po’ come Milinkovic fa da anni nella Lazio. Se, però, i bianconeri avessero bisogno di alzare il livello in fase di costruzione, il Polpo potrebbe abbassarsi ad aiutare in fase di possesso".