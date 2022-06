Come racconta Tuttosport, la Juventus continua anche la caccia a un centrale difensivo. Meglio se mancino o abituato a giocare sul centrosinistra per colmare (almeno in parte) il vuoto creatosi con l’addio del capitano Giorgio Chiellini , pronto a buttarsi nell’avventura in Mls con i Los Angeles Fc. Il nome in cima ai pensieri di Massimiliano Allegri e dei dirigenti bianconeri è quello di Kalidou Koulibaly , alle prese con un rinnovo in salita con il Napoli (contratto in scadenza nel 2023). Alla Continassa tengono le antenne dritte per il presente e per il futuro, quando KK potrebbe addirittura svincolarsi