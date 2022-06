Secondo quanto riferito da Tuttosport, tra i profili che la Juventus sta valutando per il dopo Chiellini, ce n'è uno che Massimiliano Allegri preferisce: si tratta di Kalidou Koulibaly, che non ha rinnovato il contratto col Napoli in scadenza il prossimo anno. Secondo il quotidiano, Cherubini studia il colpo, che però non è facile. L'alternativa è l'acquisto a parametro zero il prossimo anno.