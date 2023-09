Il Polpo, come contro il Bologna, sarà un’arma importante a gara in corso. Lo ha spiegato Allegri, ieri, in conferenza stampa: "Paul è reduce da un infortunio importante e va centellinato. Già al 70 per cento è un giocatore diverso e così proveremo a tenerlo come le cose sante". Così Allegri incrocia le dita per Pogba e fa quei conti per la corsa Champions e lo scudetto in cui anche il francese sarà fondamentale: "La quota scudetto sarà tra gli 86 e i 90 punti, il Napoli è campione in carica e parte favorito. Per il quarto posto penso ne serviranno 76". Risultati da raggiungere con i primi undici in campo e i cinque cambi, di cui uno un po' più speciale degli altri.