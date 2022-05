Come racconta La Gazzetta dello Sport, il club ha fiducia nel tecnico (come dimostra anche il lungo - 4 anni - e ricco contratto) e vede dei progressi che non erano così evidenti nello stesso periodo della stagione precedente. La squadra non ha ancora un gioco (e questo sarà un elemento di riflessione per la prossima stagione) però dopo l’avvio shock ha trovato solidità e continuità.