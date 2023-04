Come racconta il Corriere dello Sport, lasi è ritrovata giocando con. Anche per necessità, avendo dovuto affrontare gran parte della stagione con l’infermeria spesso ingolfata di punte. Ora però Max Allegri ha ritrovato tutto il suo potenziale offensivo, ecco perché torna a ragionare sul tridente. Anzi, si permette pure di osare almeno a livello teorico un bel pieno là davanti: "Deciderò solo in giornata se giocare con il tridente, mi è venuta pure l’idea di giocare in quattro davanti", ci scherza ma non troppo Allegri. Che in rifinitura ha provato un po’ la coppia, un po’ la versione con Federicoin più. Pur sapendo di avere finalmente l’imbarazzo della scelta, con Dusan Vlahovic recuperato in extremis nonostante il problema alla caviglia destra rimediato con la Lazio e Moise Kean ultima scelta solo sulla carta.