Come racconta l'edizione odierna di Tuttosport, Allegri non vuole varare alcuna rivoluzione alla Juventus. Anzi: ha intenzione di ripartire da tanti giocatori che fanno parte della rosa attuale. L'idea iniziale sarà quella di inquadrarli in un 4-2-3-1 offensivo e allo stesso tempo decisamente accorto. Cuadrado può giocare in una posizione più avanzata, Danilo potrebbe invece diventare un buon elemento da esterno basso. In attesa di capire cosa e dove sarà il futuro di Cristiano Ronaldo, due nomi cruciali per Max: Rabiot e Alex Sandro. Sui due manini il tecnico punta tantissimo.