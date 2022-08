Come racconta il CorSport, ieri Allegri ha provato una formazione del tutto simile a quella proposta con la Sampdoria, ma con Danilo al centro della difesa e De Sciglio terzino destro. Una modifica anche anticipata tra le righe in conferenza stampa: alla Juve potrebbe servire un centrale con maggior disinvoltura nel palleggio rispetto a Rugani e in assenza di Bonucci potrebbe quindi essere Danilo la spalla più giusta per Bremer. L'allegrata vera e proprio però potrebbe vedere Milik in campo già dal primo minuto al fianco di Vlahovic: in tal caso sarebbe più un 4-4-2 (out McKennie) che un 3-5-2 che necessiterebbe qualche prova generale e qualche cambiamento in più.