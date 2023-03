Come racconta Gazzetta, l’esperienza come antidoto contro la spregiudicatezza dello, che ha eliminato la favorita Arsenal trascinandola fino ai calci di rigore: tra gli uomini di Allegri ce ne sono diversi che hanno vissuto una o tutte e due le finali di Champions perse: Bonucci, Alex Sandro e Cuadrado, oltre a Pogba che con lo United vanta anche un successo in Europa League. Altri, come Locatelli e Chiesa, sono saliti sul tetto d’Europa con la maglia azzurra. Max ha tanti uomini ai quali affidarsi per tentare una nuova impresa e spera di averli tutti al top.