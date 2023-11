Poco più di una settimana alla super sfida tra Juve ed Inter. Allegri sta già pensando a come affrontare i nerazzurrri, intanto cercando di limitare il più possibile i tocchi di Calhanoglu, settimo in Serie A per passaggi a partita (63,6) e precisione (92,3%). Quando Calhanoglu si alza è normale che siano i centrocampisti, e in particolare il mediano (Locatelli se recupererà, altrimenti con ogni probabilità Rabiot), a prendersi cura di lui. Il discorso cambia se Calha si abbassa per iniziare l’azione. In quel caso, tocca a Moise Kean.