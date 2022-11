Manuel Locatelli è in dubbio per la gara di domani tra Juventus e Lazio. Il centrocampista è alle prese con un fastidio all’adduttore, e se non dovesse farcela è pronto Paredes al suo posto. Questa la mossa nella testa di Max Allegri, che oggi scoprirà se potrà contare sul numero 5 nell'ultima sfida dell'anno oppure no.