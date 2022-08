Come racconta Tuttosport, il vuoto inusuale apparso a centrocampo contro la, Massimilianoe la Juventus lo hanno già colmato più che bene contro la Roma, però uno spazio da riempire resta, nel puzzle della squadra bianconera. Per poco. Provvederà a breve Leandro Paredes, chiamato a collegare la difesa con il centrocampo e l’attacco, la zona centrale con le fasce laterali. Con tecnica, intelligenza e rapidità di passaggio: doti con cui il ventottenne regista argentino che la società bianconera sta per prelevare dal Paris Saint-Germain dovrà rendere più preciso e veloce il trasferimento del pallone dai difensori agli altri centrocampisti o agli attaccanti, passando dal centro o dalle corsie esterne.