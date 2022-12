Come racconta Gazzetta, i veri colpi del mercato invernale saranno Chiesa e Pogba. Se Chiesa è tornato già prima della sosta per il Mondiale, la stagione del Polpo inizierà direttamente nel 2023. Già rivederlo in panchina, anche se non al top, sarà una bellissima sensazione per Massimiliano Allegri, che in estate ha sponsorizzato il ritorno del suo pupillo francese. Il “Conte Max” non è abituato a guardare troppo avanti, ma sicuramente non vede l’ora di poter sfruttare tutta la potenza della sua rosa. A partire da un centrocampo con Manuel Locatelli davanti alla difesa e i due transalpini Pogba e Adrien Rabiot ai suoi lati.