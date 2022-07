Come racconta Gazzetta, per lail modulo di base sarà un 4-3-3, con Di Maria e Chiesa esterni d’attacco coi piedi “invertiti” e quindi pronti a convergere per il tiro. Il centrocampo nella forma finale avrà un regista, Locatelli mezzala destra, Pogba mezzala sinistra: per ora si possono inserire Rabiot o Zakaria e dare a Loca il ruolo di play. Pogba ha detto di poter giocare sia sul centro-destra che sul centro-sinistra, ma una prima variazione sarebbe un inserimento più costante in zona d’attacco: dal 4-3-3 al 4-2-3-1 con il Polpo rifinitore “fisico”.