Lucaa TWM Radio parla così die della: "Ho dato 5 a Fagioli, ma c'è una spiegazione. In Italia non abbiamo la consuetudine a far giocare i giovani, li facciamo giocare in emergenza. Questo ragazzo ha sbagliato ma è stato oggetto di una critica esagerata. Le sue lacrime sono di un'umanità straordinaria e invito tutti ad essere benevolenti. Non è il male della Juventus. E dò 5 anche da Allegri. E ho una domanda: a me risulta che si sia già confrontato con la nuova società bianconera, dando la disponibilità ad allenare una Juve con meno campioni e più giovani. Ma la Juve è convinta che sia l'allenatore giusto per lavorare con una squadra così?".