Come racconta Calciomercato.com,può lasciare Torino. E la Juve? Attende con pazienza perché sa che dalla cessione dell’ex Schalke 04 può arrivare quella liquidità necessaria per provare a mettere a segno un colpo in entrata in questi ultimi giorni di mercato. Allegri ha chiesto un vice-Cuadrado e un esterno offensivo, vedremo se sarà accontentato.