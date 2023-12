Come racconta il Corriere dello Sport oggi in edicola, nelle sue due vite sulla panchina bianconera, Allegri ha fatto esordire ben, sei nel primo quinquennio e dieci dal suo ritorno. Maurizio Sarri ne ha impiegati sei nella stagione 2019/20, mentre nel 2020/21 Andrea Pirlo ne ha schierati sette. Tra questi ultimi, ci sono ragazzi che ora sono calciatori di serie A come Dragusin (Genoa), Rafia (Lecce) e Di Pardo (Cagliari), oltre a Fagioli. Da quando è tornato alla Juve nell’estate 2021, Max ha avuto un serbatoio decisamente ricco da cui attingere: dalla Next Gen sono arrivati infatti Miretti, Iling-Junior, Barbieri, Barrenechea e Soulé, questi ultimi due ora in prestito al Frosinone.