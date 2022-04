Come racconta La Gazzetta dello Sport, quando si alzava il livello Kean ha mostrato qualche limite. Il quotidiano sottolinea come Allegri lo abbia, almeno ufficialmente, sempre difeso, anche se non sempre è sembrato soddisfatto del suo rendimento: l’età è ancora dalla parte dell’attaccante, a cui restano quattro gare di campionato (o almeno porzioni di gare) per migliorare il suo record di reti in Serie A. È fermo ai 6 del 2018-19: per restare, sarebbe opportuno migliorarlo.