Squadra che vince, pur si cambia. Maxsta innovando e rinnovando, ma l'obiettivo è sempre lo stesso: difendere il fortino e poi sprigionare il talento offensivo. Che ce n'è tanto, ancor di più con Paulo. E allora il tecnico opterà per la difesa a tre, e un piccolo spoiler era già arrivato nella conferenza stampa di vigilia: "Quando De Ligt potrà fare il centro-destra potremo giocare anche a 3. Ora abbiamo Inter, Sassuolo, poi Zenit, Verona... 5 partite, c'è spazio per tutti". A partire da domani, però, ci sarà spazio soprattutto per la difesa a tre.Non ha ancora deciso, Allegri. Ma si va verso una difesa vecchio stile, dove il centro-destra non sarà De Ligt ma ancora Danilo (in fase di possesso la Juve si schierava già in questo modo), con Bonucci stavolta in bilico per il posto da titolare. Chiellini, dunque, ci sarà.Un passo alla volta, anche indietro, per fare lo step definitivo in avanti. Ma per la BCD servirà ancora un po' di tempo...