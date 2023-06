La Juve continua a lavorare sui giovani con l'obiettivo di portare altri talenti in prima squadra come avvenuto già nell'ultima stagione. Anche per questo, Massimiliano Allegri avrebbe deciso di portare Dean Huijsen, Joseph Nonge Boende e Kenan Yildiz in tournée negli Stati Uniti per svolgere la preparazione insieme alla prima squadra.