Come racconta Gazzetta,ha condiviso con la società il ringiovanimento della rosa (età media di 25 anni e 227 giorni, la più giovane tra le big) e in estate ha imboccato una strada differente: meno gestione, più aggressività e ritmo. Anche i comandamenti sono stati rinfrescati: «Quest’anno dobbiamo avere tre cose: grande rispetto per gli avversari, consapevolezza dei nostri limiti, ma soprattutto correre. Come diceva un grande direttore sportivo del passato: “Correre non è obbligatorio, ma aiuta”. E su questo stiamo lavorando».