Come racconta Gazzetta, Paul Pogba ha da poco compiuto 29 anni e il suo acquisto sarebbe in controtendenza con la strategia juventina degli ultimi anni, che punta su giovani utilizzabili a lungo o facilmente rivendibili, però è uno dei pochi in grado di garantire il salto di qualità al centrocampo della Signora, che da quando è andato via non ha più trovato un altro supereroe (così lo definì Andrea Agnelli). E’ il sacrificio che ha chiesto Massimiliano Allegri, che con il Polpo ha sempre avuto grande feeling, per restituire qualità, muscoli e gol a un reparto che ha assoluto bisogno di un top player.