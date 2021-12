Come racconta La Gazzetta dello Sport, la Juventus cerca di avere le idee più chiare sul mercato. Per il quotidiano, il suo ritorno a Torino è stato segnato "da maggiori competenze anche di tipo “dirigenziale”, per cui la sua resta voce ascoltata dal direttore dell’area sportiva Federico Cherubini, il più operativo sul mercato assieme al capo-scout Matteo Tognozzi". Il tecnico non si aspetta rivoluzioni: la Juve non può permettersele. E la priorità oggi è un centravanti.