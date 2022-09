Come racconta Tuttosport, la Juventus era stata pensata, almeno in linea virtuale, per indossare un vestito griffato 4-3-3: in questo senso gli innesti di Paul Pogba e Angel Di Maria , uniti al recupero di Federico Chiesa , avrebbero dovuto portare i bianconeri in quella direzione. Poi gli infortuni e le evoluzioni della seconda parte del mercato hanno spostato equilibri e impostazioni di base: in difesa è arrivato Gleison Bremer , che nel Torino è diventato il difensore più forte della Serie A al centro di una linea a tre. L’infortunio di Pogba, con la rinuncia in un primo momento all’intervento chirurgico e l’inevitabile prolungamento nei tempi di recupero, ha portato la dirigenza, di concerto con Allegri, a riprendere la trattativa con l’Eintracht Francoforte per Filip Kostic , altro elemento sartorialmente costruito per il 3-5-2 da esterno mancino a tutta fascia.