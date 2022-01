Dal sito ufficiale della Juventus:



"STRISCIA - La Juventus è la squadra che ha ottenuto più clean sheets in Serie A da inizio novembre ad oggi (sette). Da inizio novembre ad oggi la Juventus ha ottenuto 26 punti in Serie A (8V, 2N, 1P): nel parziale è la squadra con più punti, ma Inter (25) e Atalanta (22) hanno due gare in meno disputate.".