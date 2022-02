Come racconta Gazzetta, la Juve può cambiare pelle con il Villarreal. "Contro l’Atalanta a Bergamo si era vista una Juve inedita per gli standard “allegriani” degli ultimi anni: aggressiva, propositiva, per nulla attendista. Contro il Toro, il passo indietro. Alti e bassi di un percorso di cambiamento? Allegri ha raggiunto e perso due finali di Champions, non si può dire che non sappia gareggiare in Europa, ma forse lui stesso sente la necessità di una strambata, di un gioco nuovo che lo liberi dallo stereotipo del tecnico risultatista".