Come racconta Tuttosport,invece avrà tempo per rimettersi in sesto, potenziando la condizione atletica che non può essere ottimale dopo una sosta forzata di dieci mesi. Sembrava la volta buona Lecce, almeno per Chiesa, dopo il nuovo “tagliando” al quale è stato sottoposto mercoledì l’ex esterno della Fiorentina: dopo quello superato sabato scorso, contro una selezione di Under 17 e 19 bianconeri, in cui ha segnato una doppietta nei 45 minuti in campo, mercoledì Massimiliano Allegri e Federico Cherubini, di rientro da Lisbona, si sono recati nel centro sportivo di Vinovo per assistere all’allenamento dell’esterno bianconero insieme con i ragazzi della Next Gen.