Massimiliano Allegri ha parlato ai canali ufficiali della Juve dopo il pareggio contro il Bologna. Ecco le sue dichiarazioni: "Siamo coscienti che per arrivare al quarto posto occorre fare un passo alla volta. La partita si era complicata, dopo un brutto primo tempo; ultimamente prendiamo troppi gol e dobbiamo migliorare, mantenendo lucidità. Adesso prepariamo la Coppa Italia, e vediamo il bicchiere mezzo pieno: all'inizio della stagione queste partite le avremmo perse. Detto questo, dopo il pareggio avremmo dovuto provare anche solo due azioni per ribaltarla, dato che eravamo undici contro nove: bisogna fare gol quando si ha l'occasione, anche perché in questa fase della stagione le forze cominciano a calare. C'è ancora da fare, le squadre dietro - Fiorentina, Lazio e Roma in primis - viaggiano, quindi restiamo concentrati, non facciamoci prendere dalla fretta e continuiamo a lavorare".