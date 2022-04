Non solo la carta Vlahovic. Allegri sta lavorando e facendo nuove prove. Per cosa? Per ritrovare il gol, parte del gioco, comunque qualcosa che non si è visto a Cagliari. Scrive così La Gazzetta dello Sport in edicola: "Ma guardare al futuro è il vero compito della Juventus di questo finale di campionato, iniziato col Cagliari. Max Allegri sa che per lottare per il prossimo scudetto deve rendere più efficace, temibile, performante l’attacco. Oggi è fermo a 49 gol, poco più di uno e mezzo a partita. Vlahovic aiuta e aiuterà, ma va aiutato. E per farlo serve mutare l’atteggiamento generale di squadra".