L'allenatore dellaMassimilianoè intervenuto ai microfoni di Mediaset dopo la vittoria per 4 a 2 contro lo. "Con ilabbiamo perso ma avevamo fatto una buona prestazione, anche con ilabbiamo avuto una reazione", le sue parole. "Stasera abbiamo giocato bene tecnicamente, con grande intensità, poi negli ultimi cinque minuti il gol era nell'aria e l'abbiamo preso. Non è questione di distrazioni, ma se vai in contropiede e cerchi di fare il quinto gol non puoi mettere a rischio il risultato perchè poi è sempre brutto, devi finire con la palla tra i piedi"."Io sono l'allenatore, non faccio il cane da guardia. Siamo andati lì ieri mattina, abbiamo fatto un buon allenamento: giovedì mattina recuperiamo perchè stasera c'è stato un grande dispendio di energie e quella con lasarà una partita difficile"."Ha fatto una partita eccelsa, ma tutta la squadra ha giocato bene. Dobbiamo annullare i cinque minuti finali, sono quelli in cui abbiamo preso gol con Sassuolo, Empoli, Udinese, tutte situazioni in cui abbassiamo l'attenzione. La squadra ha tecnica, stanno crescendo tutti"."Abbiamo raggiunto il primo obiettivo stagionale e non era semplice. Quella di sabato sarà una partita importante, ma non più di questa: loro sono una buona squadra, spensierata, con un bravo allenatore. Stasera ho fatto i complimenti ai ragazzi, ma ho anche detto loro che dobbiamo migliorare negli ultimi cinque minuti".