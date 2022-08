Nella sua prima partita ufficiale con la maglia della, il brasiliano ha confermato quanto di buono aveva fatto vedere nella scorsa stagione con il Torino, quando si era 'laureato' miglior difensore del campionato. Immediato, arriva. E la prima impressione è che, ad oggi,. Ci ha guadagnato l'olandese, che voleva cambiare aria per alzare l'asticella, ci ha guadagnato il Bayern che lo voleva fortemente, e ci ha guadagnato pure la Juve, che più o meno ha incassato quanto voleva, riuscendo a sostituire subito de Ligt.Già, il vero vincitore di tutta questa vicenda sembra proprio essere, più che il giocatore capace di diventare, appena 19enne, capitano di un Ajax in grado di arrivare in semifinale di Champions League (eliminando, fra l'altro, la Juve di Allegri e Ronaldo).. E una frase pronunciata dal tecnico livornese dopo la partita vinta per 3-0 con il Sassuolo sembra proprio una frecciata all'olandese, anche come risposta indiretta alle dichiarazioni dell'attuale difensore del Bayern sul gioco della Juve. Ha detto, Allegri, parlando di Bremer (e indirettamente di de Ligt): "". Aggiungendo poi: "Ha un buon piede, è tranquillo nel giocare, mi ha meravigliato. L'ho richiamato solo quando ha seguito Berardi fino nella sua metà campo, a un certo punto deve mollare. In area bisogna marcare, e su questo lui è bravissimo".: "Bell'impatto con la Juve, lotta sempre per vincere. Ho parlato con Allegri, ha la mia stessa mentalità".