Quanta rabbia. Massimiliano, poco prima del fischio finale a Udine, era una furia. Ma perché? Lo racconta la Gazzetta, così: "Max nelle interviste post partita di domenica è apparso provato e nervoso. Colpa, a quanto pare, del rigore segnato dall’ex Pauloin Roma-Spezia, che ha permesso ai giallorossi di superare la Juventus in classifica e di garantirsi l’Europa League, condannando la Signora alla Conference. Allegri ha rivisto il penalty a bordo campo prima del fischio finale, giudicandolo generoso, e poi negli spogliatoi si è sfogato con Calvo per la poca protezione avuta in questa stagione, in primis sul fronte arbitrale".E anche Tuttosport ha raccontato in maniera analoga quel finale: "A quel punto al tecnico sono saltati i nervi e uscendo dal campo poco prima del fischio finale ha sfogato tutta la sua rabbia nel vedere il peso politico della concorrenza, esplicitando il concetto in maniera diretta a chi di dovere, ovvero Calvo".