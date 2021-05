Max Allegri è tornato. Si siede nuovamente sulla panchina bianconera e da lì è pronto a ripartire dopo aver lasciato due anni fa. Due stagioni di pausa per ritrovarsi in bianconero, troppo forte il richiamo di questa maglia, di questi colori. Ecco, certamente c'è da fare grande chiarezza sul futuro, proprio e di molti interpreti bianconeri. E il mercato è il primo fondamentale punto.



Ecco perché la Juventus ha fissato un nuovo summit di mercato a metà settimana, indicativamente mercoledì, per poter poi accelerare su alcune piste. Già prima degli Europei. In una stagione così, con tutto rivoluzionato in coda, la Juve programma ora il suo futuro. Da Dybala a Morata, da Ronaldo ai rinnovi, da Locatelli a tutti gli altri nomi. Cherubini, Allegri e il resto degli addetti ai lavori, presenti per poter pensare al prossimo anno, per tornare presto in vetta al campionato.