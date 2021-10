Una falsa partenza, con il freno a mano tirato. Adesso, lasi trova nelle condizioni di dover inseguire le dirette sfidanti, sperando che queste, giornata dopo giornata, perdano punti preziosi. Una risalita che va avanti a “piccoli passettini”, come li definisce Massimiliano. La prima vittoria in campionato – nello “scontro salvezza” – contro lo: primo passettino. La vittoria contro una squadra a pari punti, la: secondo passettino. Terzo passettino? La vittoria nel derby, fondamentale per classifica e morale.NOVEMBRE – Secondo quanto riporta Tuttosport, Massimilianoavrebbe già indicato le prossime tappe o, meglio, i prossimi passettini da compiere. Prima di tutto, c’è da vincere il primo scontro diretto del campionato e le occasioni non mancheranno: il 17 ottobre c’è la Roma allo Stadium, il 24 i bianconeri saranno a San Siro per affrontare l’Inter.