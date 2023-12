Non si parla die si cambia paradigma. In conferenza stampa, alla vigilia della partita contro il, Massimilianocambia in parte gli obiettivi della squadra e ne fissa uno nuovo:“Il nostro obiettivo, mettiamocelo:. Se non sbaglio 38 punti, non pochi. Quest'anno 33 e mancano 5 partite. Momentaneamente l’obiettivo è fare più punti del girone d'andata”.Non sbaglia Massimiliano, alla fine del girone d’andata 2022 la Juventus concluse con 38 punti. Anche se, nelle classifiche ufficiali, il club bianconero era ancorato a 23 punti per via della prima penalizzazione di 15 punti. Oggi, Madama è a quota 33 con ancora 5 partite da giocare prima del giro di boa.