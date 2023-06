Lui, presente dal 10 o 11 di luglio per i primi giorni del ritiro bianconero, per iniziare il terzo anno del suo mandato. Eppure, in attesa di conferme ufficiali, resistono le alternative, valide in caso di divorzio improvviso. La più forte è sempre quella che porta il nome di Igor Tudor, ex giocatore e collaboratore tecnico, che ha impressionato tutti nell’ultima stagione al Marsiglia e non solo. Il suo passato juventino e dunque la conoscenza dell’ambiente, oltre all’ingaggio ridotto sono dettagli che giocano a suo favore.E' stato fatto anche il nome di Sergio Conceiçao, che però ha un contratto con il Porto e una clausola da 10 milioni. E poi? Come scrive Tuttosport, sempre validi restano i nomi di Zinedine Zidane e Antonio Conte, suggestioni attorno alle quali non si registrano movimenti concreti, e tra i due è Conte quello attorno a cui corre il maggior numero di voci.